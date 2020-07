Menos espacios físicos de ventas y productos más baratos: ¿Cómo será el comercio del futuro?

Datos entregados por Forbes, revelan que en los próximos tres años el 40% de las empresas harán sus transacciones de manera directa, saltándose el intermediario como los malls, supermercados o tiendas físicas, lo que en un corto plazo reducirá no sólo los costos corporativos, sino que también el precio de los productos.

La tecnología se ha transformado en un pilar fundamental para poder sobrellevar los efectos económicos de esta crisis, pero para el empresariado, comprenderla no ha sido un camino fácil. “En Chile, el comercio electrónico no estaba preparado para recibir tanta demanda, pero que, gracias a la rápida comprensión del mundo digital, se pudo canalizar mejor las exigencias del consumidor, mejorando notoriamente el servicio”, aseguró Álvaro Echeverría, Ceo de SimpliRoute, start up chilena Startup chilena que ofrece un innovador software para planificar y optimizar la logística de distribución.

Algunas empresas del rubro alimenticio o vestuario se han ido adaptando rápidamente a esta nueva realidad, eliminando de a poco los intermediarios como tiendas, malls y supermercados, para vender de manera directa al consumidor a través de sus canales digitales. Así lo complementa Forbes, quienes durante este año cifraron que un 40% de las empresas a nivel mundial, en los próximos tres años, distribuirán sus productos directamente al cliente. “Esto significará una reducción en los costos operativos de las organizaciones, una probable baja en los precios de los productos y mejorar el impacto de la huella de carbono en el medio ambiente”, añadió Echeverría.

Por otra parte, esta transformación presentará un gran desafío para el ecosistema corporativo, dado que aproximadamente un 60% de las empresas dicen no tener las herramientas suficientes para implementar esta nueva metodología de negocio. “Sin tecnología nunca podrás cumplir con el nuevo público digital. Gracias a ella, una compañía podrá conceder un buen servicio de cara al cliente, por ejemplo, reducir en un 80% los tiempos de entrega”, señaló el Ceo de SimpliRoute.

Bajo este último punto, los nuevos avances tecnológicos permiten entregar una mayor transparencia al cliente, quien podrá ver el estado y a la hora que llegará su producto. En la vereda empresarial, no sólo podrán comprimir en un 30% los costos logísticos, sino que además podrán entregarle mayor seguimiento y seguridad al vehículo de carga.

“Finalmente, en pocos años veremos un comercio mucho más dinámico y renovado, donde las empresas y el cliente, tendrán que adaptarse a un nuevo modelo de venta/compra digital, quienes en un corto plazo verán un mercado más económico y transparente”, concluyó Álvaro Echeverría, Ceo de SimpliRoute.