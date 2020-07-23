Marichka Padalko es una de las presentadoras de noticias más importantes de la televisión ucraniana, pero los 20 años de experiencia no la dejan exenta de momentos incómodos. Uno de ellos ocurrió hace unos días, cuando Padalko perdió una pieza dental mientras estaba en vivo.
De acuerdo a lo informado por el diario La Vanguardia, la situación sucedió en la transmisión del noticiero del canal 1+1, considerada como la estación televisiva más importante de Ucrania.
La periodista de 44 años estaba hablando frente a la cámara cuando se pudo observar que uno de sus dientes delanteros se desprendió. Padalko quiso disimular tapándose la boca y escupiendo la pieza dental, situación que no pasó inadvertida. El hecho se transformó en viral.
La propia presentadora se lo tomó con humor y compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde recibió total apoyo de sus seguidores.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua