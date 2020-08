Unidas por el Covid: Hermanas se reencuentran luego de 50 años por “insólito” hecho

Durante la jornada de ayer, se dio a conocer una conmovedora situación que ocurrió en Estados Unidos. Luego de 50 años y en el contexto de una pandemia, dos hermanas se juntaron de la manera más insospechada.

La historia reúne a Doris Crippen y a Bev Boro, mujeres residentes de Nebraska en Estados Unidos. Ambas comparten el mismo padre, pero tuvieron crianzas totalmente distintas. Crippen fue educada por su madre y su padrastro, mientras que Boro fue puesta en adopción en el sistema de menores, donde fue recogida por una familia cuando apenas era una bebé.

A los 20 años, Crippen vio a su hermana por última vez. En aquella oportunidad, Boro tenía apenas seis meses de vida. Después de mucho tiempo, ambas coincidieron de manera casual. Crippen sufrió un accidente doméstico que terminó con una fractura en uno de sus brazos. Además en el hospital arrojó positivo por Covid-19.

Finalmente Crippen se recuperó y fue enviada a un centro de rehabilitación, espacio en que se encontró con su hermana Bev Boro, quien lleva más de 20 años trabajando en el lugar.

“Vi su nombre en la pizarra y no podía creerlo (…) estaba como: ‘Oh, Dios mío… Creo que es mi hermana‘”, afirmó Boro. Por esta razón optó por escribir el nombre del difunto padre en una pizarra, momento en que Crippen se percató de que era el mismo.

“Casi me caigo de la silla y me eché a llorar (…) nunca pensé que la encontraría. No pude dormir esa noche, estaba tan feliz. Es maravilloso (…) al final, ya no tenemos que buscarnos. El viaje ha terminado”, concluyó.

Luego del reencuentro, Boro le presentó sus cuatro hermanos a Crippen y ambas planean realizar una junta con sus hijos y nietos.