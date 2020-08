¿Cuánto los utilizas? WhatsApp anuncia que regulará el uso de stickers animados

Tras habilitar la opción de envío de stickers animados, la plataforma de mensajería WhatsApp informó que limitará el peso de archivos enviados a un megabayte.

Esta medida, según detallaron, aplicará para los sistemas iOS y Android.

WhatsApp también advirtió que penalizará la difusión de stickers con contenidos para adultos y la reproducción de piezas audiovisuales con derecho de autor.

WhatsApp has recently introduced a new limit for sending animated stickers: when the sticker is too large, it won't be sent/forwarded, so certain users cannot create bad stickers irresponsibly.

The size limit may vary according to the platform, but generally it's 1MB per sticker.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 1, 2020