Francisco Saavedra no quedó ajeno al caso de Ámbar: “Había un femicida suelto y nadie hizo nada”

Ámbar, tu existencia termina por la libertad de alguien q nunca debió salir de la cárcel! No responderán por ello quienes le concedieron esa libertad inmerecida a un asesino de mujeres y niños, pero aunque tu muerte es irreparable, exigiremos justicia para ti. Estas palabras corresponden a la Defensora de la Niñez y me sumo con el alma #NiUnaMenos