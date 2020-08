María Luisa Godoy se mostró sumamente afectada por crimen de Ámbar: “Aquí fallamos todos, la familia, el colegio y el Estado”

View this post on Instagram

Perdon Ámbar. Aquí fallamos todos. La familia, el colegio, la justicia, el Sename, el Estado y nosotros, los chilenos. Con tu partida, lo de "Ni una menos" , parece un buen eslogan más que un pendón de lucha… Resulta grotesco y abusivo escuchar al supuesto asesino -que habiendo cumplido 11 años de cárcel, por degollar a la ex pareja y estrangular a su hijastro, cuando la condena era de 27- en una entrevista dijo que "no sabía si lo volvería hacer". Y, más indignante aún, no saber qué argumentos consideró la jueza para otorgar el beneficio de la libertad para este criminal, Hugo Bustamante? Perdona Ámbar, pero una vez más, llegamos tarde…💔