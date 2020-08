El conmovedor mensaje que grabó una madre antes de fallecer por Covid-19: “Saldré caminando de este hospital”

Sara Montoya, mujer estadounidense de 43 años, falleció el pasado 13 de agosto tras luchar durante 44 días contra el coronavirus. La mujer oriunda de Texas dejó un potente mensaje antes de morir.

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días. Por favor no pongan en riesgo a sus familias, hice lo mejor que pensé que pude, no vale la pena”, dijo la mujer.

La parte final del discurso conmovió a las redes sociales, pues la mujer aseguró que saldría “caminando de este hospital, no sé cuando, pero lo haré”, situación que finalmente no se pudo dar.

Jasmín Chávez, hija de la mujer, dialogó con KTSM, medio en que develó que posterior a la publicación del vídeo, su madre fue llevada a la UCI. Sara fue conectada al ventilador mecánico y luego de eso quedó incomunicada de su familia.

As an ER doc, I've seen countless people die from COVID19 and I'm terrified of the virus. Sara Montoya, 43, posted this message before she died from #COVID, "Please do not put your families at risk, I did the best I thought I could, It is not worth it" 💔 @realDonaldTrump @GOP pic.twitter.com/GZOtJnqivU

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) August 17, 2020