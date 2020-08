Hawái, la Champions, Neymar y Maluma: la polémica canción que enciende las redes sociales

Luego de la final de la Champions League 2019-2020, donde el Bayern Munich venció 2-1 al PSG del delantero brasileño Neymar, una de las canciones que se tomó este partido y días previos fue la canción Hawái del músico colombiano Maluma.

Todo comenzó cuando el ex FC Barcelona fuera parte de un registro de uno de sus compañeros en el cuadro parisino con la canción del cafetalero. ¿Cuál es el problema de esto? Resulta que el formado en Santos de Brasil le habría robado la novia a Maluma.

Esta situación, provocó que el pasado martes el colombiano borrara su cuenta de Instagram lo que provocó una serie de especulaciones, ya que el músico lanzó hace casi un mes esta canción dedicándosela a su exnovia, la modelo Natalia Barulich.

La musa croata-cubana, le puso fin a una relación de casi dos años de noviazgo con Maluma. Esto se generó en julio y, tan solo un par de meses de la separación, Barulich habría iniciado una relación con Neymar.

Esto provocó el quiebre de la amistad entre el cantante y el brasileño, quienes han aparecido más de alguna vez en fiestas y celebraciones; además de que naciera esta canción que ya tiene más de 64 millones de visitas y miles de comentarios aludiendo al delantero del PSG.

Para salir de las especulaciones, el creador de “Felices los 4”, salió aclarar esta polémica luego de abrir su Instagram. “Hay muchas cosas que aclarar. Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos somos los que nos sentimos identificados“.

Respecto a una rivalidad con Neymar, Maluma aseguró que “no tengo problemas con él, le agradezco en celebrar con mi canción su triunfo“, respondiendo también sobre si su exnovia y el brasileño están juntos que “no sé si están juntos y no me importa porque cada uno hace su vida y si sin novios me parece bueno“.

Cabe señalar que, ha sido tanto el impacto de Hawái, que incluso, la cuenta oficial del Bayern Munich ocupó otra canción de Maluma para mofarse de Neymar.

Esta es la canción de la discordia: