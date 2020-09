Esta es la novedosa plataforma que te devuelve dinero por comprar productos

Tras la pandemia de Covid-19 que se registra en varios países a nivel mundial, las ventas por internet se han incrementado de manera importante. De hecho, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en base a cifras de Transbank, las ventas del comercio minorista online se incrementaron casi un 190% en doce meses hasta abril de 2020.

Es gracias a estas cifras que la plataforma en línea iwanacash.com busca premiar a los compradores. Los usuarios, por el solo hecho de comprar en las marcas adheridas, recibirán un retorno en dinero equivalente a un porcentaje de la compra en sus cuentas bancarias para libre uso. Según algunas estimaciones, un usuario puede ahorrar hasta $45.000 mensuales exclusivamente comprando a través de la plataforma.

“Es un modelo simple, en Iwana Cash destinamos todos los esfuerzos económicos, tiempo y talento para llevar compradores a nuestras marcas, y cuando las personas compran, recibimos una comisión de venta y esta la compartimos con nuestros usuarios. La idea es que tomemos costumbre y utilicemos estos beneficios que son muy sencillos de usar”, explicó Meni Henigman, CEO de Iwana Cash.

El Cashback es un modelo colaborativo, ya que el beneficio no es sólo para las personas, sino que también para las empresas como aumento de venta, sin perder el control del cliente (ya que la compra se efectúa a través de sus ecommerce), un canal de difusión para mensajes masivos o personalizados y a un costo efectivo (es costo variable ya que se paga solo por una acción de venta, no tiene mínimos de comisión y no hay costos de implementación).

“Estamos contentos con la recepción que hemos tenido, ya que contamos con más de 120 marcas reconocidas y seguimos a la espera de otras que vienen en camino. Hoy trabajamos con marcas como Paris, Easy, Nike, CCU, Aliexpress, Huawei, JapiJane, Microsoft y Adobe entre otras. En solo cinco meses logramos más de 35.000 usuarios registrados y eso nos reafirma que todo apoyo económico en medio de esta crisis económica es vital para los compradores” comenta Meni.

Algunos de los productos que actualmente se pueden comprar con Cashback son vinos, cervezas, bebidas, computadores, televisores, jugos, ferretería, hoteles, seguros de viaje, zapatillas, artículos deportivos, juguetes, antivirus, juegos electrónicos, productos de diseño, accesorios de moda, condimentos, scooters, entre muchos otros en retailers, medianas, pymes y varios emprendedores que Iwanacash apoya.

“Iwana Cash está desarrollando varias tecnologías para entregar la mejor experiencia posible y gestionando la mayor cantidad de marcas, para sus usuarios”, concluyó el CEO.