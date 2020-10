Centro Cultural La Moneda reabrirá sus puertas este jueves

Después de seis meses desarrollando sus actividades de manera online, el Centro Cultural La Moneda volverá a abrir sus puertas a público este jueves 8 de octubre.

Comprendiendo que garantizar la comodidad y resguardo de los visitantes es una prioridad, se adoptaron medidas sanitarias que están debidamente informadas en los espacios a través de señaléticas y que permitirán a quienes visiten el Centro Cultural disfrutar de recorridos autoguiados, visitas presenciales gestionadas a través de una ticketera digital y actividades online permanentes. Además, el sitio web cclm.cl mantendrá actualizadas las últimas noticias sobre fechas y horarios.

“Desde Centro Cultural La Moneda queremos entregar la posibilidad de un espacio abierto para el encuentro, para el diálogo y para el enriquecimiento cultural. En tiempos en que la incertidumbre nos ha afectado, queremos explorar a través del arte y la cultura nuevas formas de construir sentido, que nos permitan reflexionar sobre los tiempos que vivimos y nos permitan construir sociedades sanas bajo las ideas del buen vivir”, asegura Beatriz Bustos Oyanedel, directora de CCLM.

Aforo y reserva de visitas

A través de la web cclm.cl y su nueva ticketera online se podrán reservar los tickets que permitirán visitar las exposiciones en horarios delimitados, de manera de asegurar el aforo de los diversos espacios.

En este periodo de marcha blanca, la adquisición y reserva de tickets tendrá costo liberado, y se podrá realizar tanto en el sitio web cclm.cl como en los mesones de informaciones.

El aforo máximo para las salas Andes y Pacífico será de 40 personas cada una

El aforo máximo para la Galería del Patrimonio, Galería Cero, Galería de Fotografía y Galería de Diseño será de 10 personas

Se invita al público a no asistir en grupos grandes, para respetar el distanciamiento físico, y a no llevar mochilas o bolsos, ya que los casilleros no se encuentran habilitados como parte de las medidas sanitarias.

Medidas de seguridad e higiene

Durante la reapertura, CCLM contará con suministros de alcohol gel, revisión de temperatura en todos los accesos y el registro de los datos de quienes visitan el Centro Cultural para trazabilidad. El uso de mascarilla es obligatorio para todas y todos quienes ingresen al espacio.

Tiempos y recorridos

Existirán tiempos de duración para las visitas en las salas, que serán de 60 minutos como máximo. En el piso, encontrarás calcomanías que indican la distancia física, el espacio personal y la dirección en que irán estos recorridos tanto en los pasillos, como en las salas y las entradas y salidas.

En el muro de entrada a cada exposición encontrarás un código QR que podrás escanear con tu teléfono celular y disfrutar de un recorrido autoguiado.

Nuevas exposiciones

La reapertura de Centro Cultural La Moneda trae también dos nuevas exposiciones. En la Galería del Diseño, Cosas Maravillosas explora el redestino de objetos domésticos aparentemente obsoletos, reconvertidos a través de la creatividad y el reciclaje.

En la Galería de Fotografía, Ñuble, retratos de la Región, es una muestra de fotografía inspirada en el concepto de “encargo fotográfico”, donde cinco artistas retratan este territorio desde sus respectivas miradas.

En la Galería del Patrimonio, Naturaleza Expandida, visibilizar lo invisible, una muestra colectiva en que las y los artistas se acercan a la vegetación silvestre, las especies en peligro de extinción y alimentos endémicos de nuestro territorio, relevando el Patrimonio Natural.

Servicios

Desde el 8 de octubre podrás acceder a los servicios de Café Torres y de La Tienda del CCLM, en el nivel -1.

Cineteca Nacional de Chile.

Debido a la crisis sanitaria, las salas de exhibición de la Cineteca Nacional permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Se puede seguir disfrutando del nutrido catálogo online, que incluye estrenos nacionales en VOD, en cclm.cl.

Agencia Uno