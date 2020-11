Reconocida marca de zapatillas entregará 1 millón de dólares para combatir los problemas de salud mental

Este jueves, la marca internacional de deportes de acción y defensora de la expresión creativa, Vans, anunció el segundo día anual del “Checkerboard Day“, el que busca ayudar a combatir los problemas de salud mental y el bienestar de las personas en todo el planeta.

“Hemos pasado gran parte del año separados. Y ha sido duro. Pero a pesar del aislamiento, tanto físico como psicológico, somos y siempre seremos una familia Vans conectados por la creatividad”, dice Doug Palladini, presidente global de Vans.

“Un estudio reciente de Complex mostró que sólo en EE.UU., la mitad de los jóvenes de hoy están más estresados y ansiosos ahora que antes de que comenzara el COVID-19. A través del poder de la creatividad, nuestra misión para el Vans Checkerboard Day 2020 será mostrar que los actos de expresión por muy pequeños, pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar personal y colectivo”, agregó.

La marca apoyará a 10 organizaciones benéficas de todo el mundo cuyo propósito compartido será utilizar programas centrados en la creatividad como recursos para hacer frente a los factores estresantes que afectan la salud mental y el bienestar, mediante la donación de un millón de dólares colectivo. Cada institución recibirá USD$100.000 de The Vans Checkerboard Fund en Tides Foundation o mediante una donación directa de Vans para usar en la misión de su organización de mejorar la salud mental y el bienestar de los jóvenes de todo el mundo, a través de la creatividad.

Los destinatarios de este año son: Get Lit-Words Ignite, The Skatepark Project, Arte Por La Vida, Social Skate, Singapore Association for Mental Health, Buku Jalanan Chow Kit, World of Art Brut Culture, Campaign Against Living Misebly, The Wave Project y The Fundation Ben Raemers.

Esto incluirá el #VansCheckerboardDay TikTok Challenge y la oportunidad de escuchar directamente a los embajadores de la marca global como Tony Hawk, Anderson .Paak, Yaya Zahir y otros, sobre cómo sus propias formas de autoexpresión creativa los han ayudado.