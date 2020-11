Aplicación Come+Plantas identifica vegetales y entrega tips de cómo prepararlos

Narda Lepes, Microsoft y Shifta presentaron Come+Plantas, una aplicación gratuita que integra Inteligencia Artificial de Microsoft para ayudar a probar, cocinar y comer más vegetales. La tecnología permite reconocerlos y aprender más sobre ellos. Curada por Narda Lepes, la aplicación ofrece más de mil tips para preparar vegetales y cómo combinarlos.

Según datos de la OCDE, en Chile el 74% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, situándonos como el país de la OCDE con la tasa más alta de obesidad y sobrepeso. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, solo el 15% de la población chilena come al menos cinco porciones de frutas y verduras al día.

Estos datos revelan la importancia de impulsar el consumo de vegetales, conocer nuevas combinaciones para cocinar de manera simple, aprender la estacionalidad para aprovechar los más económicos y volver a la creatividad en la cocina. A partir de estas observaciones nace Come+Plantas, que busca contribuir a mejorar la relación de los chilenos con los vegetales utilizando la Inteligencia Artificial para comer mejor.

“Hay algo de la conexión primigenia que teníamos con los vegetales que se perdió y necesitamos recuperar. Las personas no podemos seguir recetas toda la vida, sino que necesitamos aprender a preparar los alimentos, saber cuál es la mejor época del año para consumirlos, entender de dónde vienen, cómo se cultivan y cómo llegan a nosotros e incorporar variedad. Tenemos que comer más vegetales, pero tiene que ser rico y tiene que ser simple. Es solo animarse, pero tener algunas pistas claras ayuda, por eso incorporamos Inteligencia Artificial a la aplicación ya que ayuda a reconocer frutas y verduras que muchos no conocen o no saben cómo preparar. La idea es que día a día sepamos cómo hacer más ricas nuestras comidas”, comentó Narda Lepes.

¿Cómo funciona la app?

La aplicación está disponible manera gratuita en todos las stores. Una vez descargada, los usuarios pueden ingresar cada día para ver un vegetal diferente de la temporada. Pueden explorar ese vegetal o descubrir otros.

Para descubrir otros, hay que apuntar con la cámara del celular al vegetal para que la inteligencia artificial de Microsoft lo reconozca o buscarlo por su nombre en el buscador. La idea es que las personas puedan ir a la verdulería para conocer nuevos y aprender a prepararlos.

Una vez elegido, se abrirá una ficha con datos del vegetal, al deslizar hacia la derecha aparecerá la información: familia botánica a la que pertenece, origen, variedades, en qué parte del país se cosecha, cuál es la mejor época del año para comerlo, tips para prepararlo y con qué queda bien acompañarlo.