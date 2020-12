¿En qué fijarse para volver con seguridad a la oficina? Revisa acá algunos consejos

Hace algunas semanas, se autorizó la apertura de gimnasios y espacios masivos en comunas que pasaron a fase 4 del plan Paso a Paso, en el marco de la emergencia sanitaria que se registra en el país producto de la llegada del Covid-19, lo que también marcó una disminución del teletrabajo y el retorno a las oficinas en la capital.

Sin embargo, no hay mucha información sobre cómo cuidarse en este retorno y así evitar que los lugares de trabajo se conviertan en focos de contagio de Covid-19.

Para la infectóloga del Hospital Sótero del Rio, Dra. María Paz Acuña, hay que poner atención en el autocuidado y las medidas de seguridad de las empresas.

“Las medidas más importantes son las mismas que se han enfatizado durante toda la pandemia. Mantener una adecuada higiene de manos, lavándose con agua y con jabón de manera frecuente o utilizando productos como el alcohol gel”, comentó. A lo anterior agregó la importancia del distanciamiento físico de al menos un metro y el uso correcto de la mascarilla, lo que significa tapar tanto la nariz como la boca y usarla de manera permanente si los espacios de trabajo no tienen buena ventilación.

La profesional también destacó la importancia de que los momentos de descanso, como el almuerzo, sean breves si se está acompañado e idealmente comer solo para evitar contagios en aquellos momentos en que no se tiene la mascarilla puesta y el extremar los cuidados durante los traslados.

Consultada sobre las responsabilidades de las empresas, la infectóloga comentó que es importante que el lugar de trabajo “se mantenga lo menos hacinado posible para poder mantener las medidas de distancia física y mantener los espacios bien ventilados. El tema del aseo también es un punto relevante. (…) Hay que mantener una adecuada limpieza y desinfección de superficies, sobre todo las que sean de alto contacto. Esto quiere decir manillas, escritorios y lugares con alta afluencia de público.

Un nuevo estándar de sanitización

Respecto a los productos para limpiar y sanitizar las superficies, los más utilizados son en general los de cloro diluido u otros en base a alcohol, los que requieren de varias aplicaciones al día para mantener los espacios higienizados. También existen otras biotecnologías como las de cobre o de silicato, nitrógeno y carbono.

Consultado por las características de este último producto, Christian Osiadacz, gerente general de Microbe Solutions, señaló que son ecológicos, no son tóxicos para las personas y que a nivel molecular, esta tecnología actúa durante más de 90 días y se adhiere a las superficies, atrayendo, reteniendo y destruyendo a los patóngenos a través de una descarga eléctrica.

Sin embargo, Osiadacz es enfático en señalar la importancia de actualizar la forma en que se cuida de las personas en los lugares de trabajo no sólo por Covid-19 sino también ante eventuales nuevas amenazas. “Creemos que un estándar en sanitización contempla el uso de tecnologías que no tengan impactos negativos para las personas o el ambiente. En un momento en que el país necesita retomar su actividad, es fundamental que empresas e instituciones entreguen -en forma proactiva y no reactiva- seguridad y confianza, para avanzar y aprender a convivir tanto con el Coronavirus como con otras enfermedades”, sostuvo.