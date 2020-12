¿Viajar o cancelar el vuelo tras la implementación de la Fase 2? Acá algunos consejos

El pasado lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que toda la Región Metropolitana volvería a Fase 2 el jueves, lo que significa la restricción de movimiento los fines de semana y toque de queda. Sin embargo, algunas de las indicaciones de esta etapa fueron modificadas en esta ocasión, como las relacionadas al transporte aéreo dentro y fuera del país.

Lo anterior se traduce en que los vuelos domésticos serán permitidos sólo para retornar a domicilio, fines médicos, asistencia a funeral o motivos laborales con permiso único colectivo. En el caso de los internacionales, en tanto, se mantienen abiertas las fronteras sin distinción

Para ambos casos, existe un estricto protocolo de cuidado antes durante y después del vuelo, pero cada aerolínea tiene un método distinto de sanitización y normas de seguridad para proteger a los pasajeros del Covid-19, cuyas características pueden revisarse en la página del Aeropuerto Pudahuel en este link.

Crítico sobre este punto es Christian Osiadacz, gerente general de Microbe Solutions, quien aseguró que “es absolutamente necesario contar con un alto estándar de sanitización, que busque proteger de la manera más amplia posible a trabajadores y pasajeros de cada avión. Este estándar debe incluir cosas que hoy no se aseguran pero ya existen, como la sanitización con productos que no sean tóxicos para el ambiente ni las personas”. En esa línea, agregó que incluso hay biotecnologías que son capaces de actuar 90 días sin necesidad de volver a aplicar y que no funcionan sólo en superficies, sino también en el ambiente.

Enfática también fue en los últimos días la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien fue consultada por el turismo relacionado al eclipse solar de este 12 de diciembre. Sobre esto, sostuvo que no era una buena idea “ni el turismo nacional ni el internacional. No es el momento. Tampoco los viajes del Estado para los adultos mayores”.

En resumen, si una persona desea viajar o ya tiene pasajes, debe mantener todo el autocuidado que pueda, usando mascarillas, lavándose las manos y manteniendo una distancia de a lo menos un metro, además de consular a su aerolínea sobre las medidas de seguridad que ofrece para viajar con tranquilidad.

Si por el contrario prefiere cancelar su viaje, debe consultar directamente a su aerolínea, sabiendo que la mayoría está cambiando fechas de viaje sin costo y hasta devolviendo el dinero por motivos de la pandemia.