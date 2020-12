Profesora que recorre localidades rurales a caballo para hacer clases es premiada como la gran “heroína” de la pandemia

Un año más que especial ha tenido la profesora Cicilia Gatica (52 años), quien se acaba de coronar como la ganadora de la iniciativa social “Nuevos Héroes 2020”, de Caja Los Héroes, por su labor en la pandemia.

Su apoyo y entrega desinteresada a 21 alumnos y sus familias ha sido excepcional en estos meses de Covid-19, los cuales han generado importantes consecuencias en el sector de la educación por la suspensión de clases presenciales en los recintos.

Es así como esta profesora de la Escuela Sara Cruz Alvayay de Junta Valeriano, de la provincia del Huasco, toma un caballo prestado semana por medio y viaja hasta ochos horas para dar clases puerta a puerta a sus alumnos que viven en la cordillera, donde muchos de ellos no tienen conectividad y tampoco computadores.

“Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es la estabilidad emocional y todo lo que está relacionado con las familias. Entrar en los corazones y hogares me ha permitido conocer, reflexionar y retroalimentar el trabajo que he estado haciendo, porque de acá en adelante es diferente”, reconoce Cicilia Gatica.

De esta manera, ella se convirtió en la ganadora de la iniciativa “Nuevos Héroes” que se realiza hace 11 años y busca destacar a aquellas personas que de manera anónima ayudan a otros, sin esperar nada a cambio. Verónica Villarroel, gerenta de Personas y Marca de Caja Los Héroes, cuenta: “Estamos muy felices de que en esta versión de la iniciativa, marcada por el distanciamiento social y crisis sanitaria, podamos conocer muchos casos admirables y ejemplares de personas que han salido de distintas maneras a ayudar en pandemia, y que sin duda, reflejan el espíritu y corazón noble que tienen las personas de nuestro país”.

Y ese es el sello de Cicilia, quien siempre ha estado presente en tiempos de adversidad. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales en la zona o uno de sus alumnos se enferma, también va a hacer clases presenciales a sus casas.

Las otras heroínas de la pandemia

Las otras dos finalistas de “Nuevos Héroes” fueron la docente Constanza Prieto (31 años), quien durante la pandemia comenzó con la iniciativa “Menos brecha” que se dedica a arreglar y donar computadores a alumnos en todo Chile, y Karla Pereira (33 años), venezolana que con el inicio del confinamiento salió en busca de ayuda para migrantes que se encontraban alojando fuera de sus embajadas.

La elección de la ganadora estuvo en manos de un jurado conformado por Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia; Catalina Droguett, conductora de Televisión y Fundadora de Chile Sustentable y Mujer Sustentable; Matilde Burgos, periodista y conductora de CNN Chile; Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile de Naciones Unidas; Diego Aguilera, ganador de Nuevos Héroes 2014, y Alejandro Muñoz, gerente general de Caja Los Héroes.

“Nuevos Héroes visibiliza historias de personas que se han preocupado de lo que a otras personas les parecían invisible, pero que se hicieron visibles con la pandemia. Ese es el caso de las tres finalistas y grandes heroínas. Por un lado, dos profesoras, con una tremenda vocación, preocupadas de que los niños y niñas sigan aprendiendo desde sus casas, y por otro, vemos a una mujer venezolana que ayuda a otros migrantes como una manera de devolver la mano al país que la acogió”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, en el encuentro de votación.