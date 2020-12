Twitter “desata la guerra” contra los antivacunas y restringirá toda la información falsa

Twitter comunicó durante las últimas horas que eliminará la información falsa que se divulgue, comparta y publique sobre las vacunas en los próximos días. Bajo ese punto, creará una alerta ante los tuits o mensajes “posiblemente engañosos”.

“A partir de la próxima semana, daremos prioridad a remover la información engañosa más susceptible a generar daño y, durante las siguientes semanas, comenzaremos a etiquetar los Tweets que contengan información potencialmente engañosa sobre las vacunas“, sostuvieron desde la red social.

“La información errónea sobre las vacunas presenta un desafío de salud pública importante y en aumento, y todos tenemos un papel que ejercer“, complementó la entidad, que desde hace algunos meses está en una cruzada contra la información falsa sobre el Covid-19.

Twitter announced today that beginning in 2021, it will remove tweets containing misinformation about Covid-19 vaccines https://t.co/0288XytZM1 pic.twitter.com/5tEAinqVDV

— Forbes (@Forbes) December 16, 2020