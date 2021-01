Concurso “The Vest” busca al mejor plato veggie de la Región Metropolitana

.- Cada día los platos “veggie” siguen ganando espacio en las cartas de los distintos restaurantes, y en este contexto, el concurso The Vest, en alianza con Rappi y ScotiaBank buscan al mejor plato vegetariano o vegano de la capital.

Debido a los confinamientos decretados por la pandemia del coronavirus, uno de los sectores más afectados fue el gastronómico, por esta razón The Vest surgió para ir en ayuda de este alicaído sector, realizando una exitosa versión en la región de Valparaíso, y ahora llegando a toda la región Metropolitana.

“Buscamos una forma de poder ayudarlos creando un concurso de comida que fuera consciente y que generará buenos hábitos en las personas. Ojalá todos quienes comen carne puedan reducir un poco su consumo para convertir al mundo en un lugar más sustentable. Ahora invitamos a todas las personas de Santiago a votar y participar en nuestra página. Todos los platos están al mismo valor y compiten entre ellos de una forma justa”, explicó Nicolás Pons, CEO de Tractor.Rocks startup creadora del concurso.

¿Cómo participar?

Desde el viernes 15 y hasta el 24 de enero puedes ayudar a The Vest a encontrar el mejor plato veggie de Santiago. Por $5.990 podrás pedir estas preparaciones a través de la aplicación Rappi, y si tienes tarjeta de crédito Scotiabank te costará $4.990 con envío gratis.

Entre los restaurantes que se encuentran en competencia están, La Maestranza, Plants, Big Bang Sushi, Take a Wok, Testardos Pizza, Wallys, Poke Si, Get The Wok, El Japonés, Vegs, Pita House, Rollin´ Sushi, Milano´s Pizza, Lumberjacks´s, Don Pizzero y Sushimi.

Y eso no es todo, porque entre todas las personas que voten se sorteará una bicicleta eléctrica Oxford freeway.

Las votaciones se realizan en el siguiente link: https://thevest.cl/