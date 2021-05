“Vectiv”: Presentan innovadora tecnología con un sistema diseñado para maximizar la energía de los atletas

Tras dos años de pruebas junto a los atletas del más alto nivel en el mundo del trail running, The North Face presenta el resultado del desarrollo y confección de la tecnología más innovadora que, por primera vez, se ha atrevido una marca a introducir en el calzado deportivo de carreras de montaña: Vectiv, la tecnología que trae consigo un completo sistema diseñado para maximizar la energía de los atletas y llevarlos hasta el límite, para romper récords en carreras de largo aliento.

“El desarrollo de Vectiv nace como solución a un problema que sufren los atletas que corren en la montaña”, comenta Constanza Campos, Product Manager de Calzado y Equipamiento en The North Face Chile. Y es que tras un estudio realizado por la marca junto con los atletas, el 39% de los corredores no termina el UTMB por fatiga corporal y aquellos que terminan sufren un 40% de fatiga muscular en las piernas. Tomando como punto de partida este desgaste, The North Face diseñó esta tecnología que se introduce de manera inédita en el trail running.

La novedad de Vectiv se prueba a través de la entresuela Rocker Vectiv y la Placa 3D Vectiv, siendo la primera placa de fibra de carbono impresa en 3D que cubre la totalidad del pie en un calzado de trail running. La entresuela Rocker Vectiv optimiza la pisada y el avance, y convierte la energía de cada zancada en impulso hacia adelante; mientras que la Placa 3D Vectiv, al estar encima de la entresuela, ofrece una plataforma fija que proporciona estabilidad y amortiguación, reduciendo el impacto en un 10% sin comprometer la eficiencia energética.

Todos los estilos Vectiv (Flight, Infinite y Enduris) han sido ergonómicamente ajustados para mujeres, tomando feedback de las atletas y con pruebas en laboratorios, optimizando rendimiento acorde a su anatomía y necesidad competitiva.El Chileno Moisés Jiménez con Vectiv

El pasado 18 de enero, Moisés Jiménez, atleta de The North Face Chile, rompió el récord de la travesía de Cerro Castillo. El deportista corrió la distancia de 51 kilómetros, con 2.100 metros de desnivel positivo, en 5 horas 18 minutos y 38 segundos usando las zapatillas Flight Vectiv. De esta forma, superó la marca del estadounidense Dakota Jones, el cual logró un tiempo de 5 horas con 45 minutos, cuatro años atrás. “El aprendizaje continuo que entrega la montaña, el tecnicismo que aplica en sus entrenamientos y una pasión única que lo impulsa a llegar hasta donde se lo proponga, han sido elementos clave para ir tras los objetivos que hoy lo posicionan como un gran referente del trail a nivel mundial. Con Vectiv queremos seguir motivando a los atletas de todo el mundo a desafiar sus límites”, comenta Martín Gildemeister, Brand Manager de The North Face Chile

Vectiv es una innovación única, probada por grandes atletas de trail running -como Pau Capell, Dylan Bowman, Kaytlyn Gerbin, Hillary Allen, y Sebastian Chaigneau, quienes consiguieron podios con estas zapatillas en desafiantes competiciones- y por laboratorios de altos estándares en desarrollo de tecnología deportiva. Además, la zapatilla fue proyectada para ser usada tanto en el trail running como en trekking con un firme enfoque en los exploradores de todos los días.

Las nuevas zapatillas estarán disponibles a partir de este miércoles 12 de mayo en TheNorthFace.cl, desde el 19 de mayo en tiendas físicas de todo el país.