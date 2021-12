Conoce los juguetes favoritos para esta Navidad

La Navidad es una de las fechas más esperadas por las familias. Y es que esta época es sinónimo de diversión y momentos para disfrutar todos juntos, los que sin duda quedarán en el recuerdo con el paso de los años. Es por esto que escoger el regalo adecuado es fundamental y la lista de obsequios para atesorar buenos momentos tiene variedad para todas las edades e intereses.

Baby Alive Lulu Achoo! es una de las favoritas para estas festividades. Esta muñeca está enfermita y necesita cuidado y cariño para recuperarse. Se le puede tomar la temperatura y usar todos los implementos de la estación médica que trae para escuchar su corazón, limpiar su nariz y darle su medicina cuando su frente y nariz se iluminan por la fiebre o si tiene tos.

Y como al señor Monopoly también le gusta la Navidad, esta vez presenta su edición Decodificador. En este tablero los contrincantes pueden utilizar una herramienta para detectar el dinero falso. Si lo encuentran, lo suman a sus arcas y al final, quien tenga mayor cantidad de dinero, real o falso, es el ganador.

Para disfrutar de las salidas al aire libre y de los juegos activos en estas festividades, Nerf Elite Flipshots Flip-32 destaca por sus barriles de dardos que giran para duplicar su potencia, permitiendo lanzar hasta 32 dardos de uno o dos a la vez.

Como también buscamos crear algo entretenido con los más pequeños del hogar, con Play-Doh Horno de Pasteles se pueden hacer tortas con masitas de distintos colores para después decorarlas. Cuando el pastel esté listo sonará un timbre ¡al igual que en un horno de verdad

Si tus hijos se caracterizan por ser artistas, la mejor compañera esta Navidad es la nueva Sunny Starscout de My Little Pony, que canta y patina a control remoto, a través de un micrófono que se puede utilizar para cantar o para controlar los movimientos de esta encantadora pony, que mueve las alas y la cabeza mientras patina y canta parte de la canción “Gonna Be My Day”, inspirada en la película.