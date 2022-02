La importancia de cuidar nuestro ciclo del sueño

Los seres humanos tienen diferentes sistemas o ritmos biológicos, los cuales funcionan de manera cíclica y que se autorregulan para que éstas sean capaces de repetirse cada 24 horas. El ciclo circadiano del sueño es el ciclo natural más conocido y además el ciclo más estudiado donde este va determinado mediante estímulos de luz. Este funciona como un gran reloj. En un ritmo circadiano normal, cuando empieza a oscurecer, en nuestro cuerpo se producen reacciones fisiológicas que hacen que nos comience a dar sueño. Con la llegada de la luz del día estos cambios se producen al igual que en la noche, cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, lo cual hace que aumente la vigilia y nos despertemos.

Es muy importante cuidar este ciclo y no alterarlo, con el fin de que esta autorregulación que hace nuestro cuerpo no se vea afectada.

A pesar de que es importante no jugar con estas autorregulaciones, si se puede ayudar a nuestro cuerpo a relajarse para así lograr dormir en momentos que no podamos. Existen diferentes formas para relajarse y así inducir el sueño. En primer lugar y de manera directa tenemos los remedios como la Zopiclona que es un inductor del sueño, el cual reduce de manera significativa la latencia de inicio del sueño, aumenta la duración del tiempo de sueño y disminuye el número de interrupciones nocturnas. Estos remedios pueden ser de mucha ayuda siempre y cuando sean usados de manera cuidadosa e idealmente controlados por algún doctor de confianza. Hay muchas otras maneras que nos pueden servir para inducir el sueño, como la meditación, la música, la lectura, etc. Antes de tomar cualquier remedio te recomendamos probar alguna técnica que te ayude a relajarte.

Otra manera para lograr este estado de relajación, son los relajantes musculares, como por ejemplo la Ciclobenzaprina, este remedio se usa con descanso, fisioterapia y otras medidas para relajar los músculos y aliviar el dolor y la incomodidad provocada por distensión muscular, esguinces y otras lesiones musculares. Al igual que el mencionado anteriormente puede ser de muchísima ayuda pero siempre debe estar acompañado de una supervisión médica ya que hay que tener cuidado con la automedicación.

Una recomendación muy importante, si te encuentras en una situación donde no seas capaz de conciliar el sueño y no tengas acceso a medicación o no se te ha sido recetada o supervisada, te recomendamos que pruebes iniciar alguna actividad que te distraiga, puede ser darte una ducha, caminar o comer algo con el fin de que te relajes, pienses en otra cosa y puedas volver a tratar de volver a dormir.