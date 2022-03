5 de cada 10 libros vendidos pertenecen a la categoría de literatura juvenil y novelas

La tendencia lectora cambió mucho en el último tiempo debido a la pandemia y el confinamiento… donde el consumo de libros se ha duplicado y las temáticas y rangos etarios han dado un vuelco importante. Los chilenos, y sobre todo, los jóvenes están leyendo mucho más que en años anteriores rompiendo ese mito de que los jóvenes no leen. Por lo mismo, leer en papel lideró como herramienta para enfrentar el encierro durante toda la cuarentena.

Según datos de la librería online, Buscalibre.com , los millenials (entre 24 a 34 años) toman la delantera con un 41%, seguidos por los adultos jóvenes (entre 35 a 45 años) con un 21%. Además, las mujeres lideran el consumo de textos por internet con un 58%, versus un 42% los hombres.

¿Por qué están leyendo más los jóvenes?

Los jóvenes sorprenden con un aumento cada vez más fuerte en el consumo lector, prefiriendo temáticas ligadas a las novelas young adult, o literatura juvenil, new adult, que abarca a jóvenes mayores por sus temáticas más adultas, y a la fantasía. Esto se podría explicar gracias al boom que hemos observado en redes sociales, de la mano de los nuevos influencers que se dedican a compartir sus preferencias a través de Instagram, TikTok, Youtube, etc. “Vemos que son miles y miles quienes siguen estas cuentas y que terminan por motivar a una generación completa… quienes creíamos hace muchos años que no estaban interesados en la lectura, actualmente encuentran una categoría que se amolda a sus intereses, fantasías y realidades”, afirma Juan Pablo Grunewaldt, gerente categoría libros de Buscalibre.com.

En tanto, los chilenos están leyendo temáticas mucho más variadas. A modo general, se observa que las mujeres presentan una preferencia sobre todo por autoras femeninas, narrativa romántica y libros relacionados a temáticas de corte feminista. Mientras que los hombres prefieren textos ligados a la contingencia nacional, best sellers y novelas históricas. Mucho auge ha tenido también la importación de libros desde el extranjero.

“Los hábitos lectores han cambiado y los canales de acceso a los libros han aumentado de manera considerable en los últimos 20 años. Ahora es mucho más accesible la compra de libros, ya sean de autoría nacional o incluso importados. Además, con acceso a tiendas como Amazon, Ebay, etc.. las personas tienen más opciones y están exigiendo que las tiendas en el país logren abastecer esas necesidades”, agrega Grunewaldt.