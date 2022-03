5 cosas que no debes hacer para mejorar las ventas

Todos los días con reuniones pero no entran clientes, hablar más que escuchar, hostigar o ser engreído, son algunos de los problemas que tienen las áreas comerciales o pymes al momento de querer concretar la primera venta de su servicio o producto.

Las estrategias de marketing suelen ser de las más atractivas posible, vemos miles de formatos en redes sociales de cómo crear necesidades o dar a conocer lo que una marca puede ofrecer al mercado. Según el informe de Forrester Research, se esperaba que para el 2020 se destinará el 30% de los fondos de una empresa al área de marketing, porcentaje que subirán para el 2022 hasta el 35%, debido a la continuidad de la pandemia y los avances estratosféricos del e-commerce.

Por ello, es probable que el principal canal de venta sea este, sin embargo, la publicidad no vende el producto por sí solo, las reuniones o los encuentros con los los clientes para concretar la venta es el gran problema. Para Matías Concha, director de Impulsa CRM, en una reunión de este estilo partes con un “no”, “lo primero es tener a mano y claro un manual de objeciones. Anota los típicos NO del cliente como el tiempo, lo veo después, ya tengo algo parecido, no sé quién eres, precio u otros relacionados, debes tener preparada una respuesta que motive al potencial cliente a seguir escuchándote”.

Por lo que el primer error es no ir preparado a una reunión, pero para el experto de Impulsa CRM , existen otras acciones que no deberían pasar:

Hablar menos, escuchar más: Recuerda siempre dejar hablar al prospecto, en la venta se trata más de escuchar que tú hablar. No hostigues al cliente con seguimientos innecesarios, gestionarlos bajo su aprobación.

Estar relajado/a: Verte seguro no significa estar confiado, no estés a la defensiva en la reunión, pero tampoco te sientas cómodo, estar alerta a cualquier detalle será fundamental.

Ser engreído/a: Nunca hagas quedar al cliente como ignorante y que tu eres el gurú experto. Muestra respeto y siempre ten presente que la contraparte necesita algo específico de ti.

Por último, para poder aprovechar una buena estrategia de prospección o captación en terreno, “usar herramientas digitales como un CRM comercial, ayudará a estar ordenados, con seguimientos claros, con calendario de cosas que debes hacer, conocer rápidamente el registro de acciones pasadas, entender por qué pierdes ventas, y mucha información que te ayudará a vender más y mejor”, finaliza Matías Concha.