La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) da inicio a la temporada de conciertos en regiones a cargo de sus 15 Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales (OSJR) desplegadas a lo largo del país, compuesta por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 9 y 24 años de edad.

En total, las OSJR suman 762 becados y becadas por la Fundación, representantes de 122 comunas de todo el país, a quienes se les otorga apoyo financiero, psicosocial, instrumental y técnico para desarrollar su talento.

La temporada consiste en dos conciertos por regiones, uno de comunidad o educativo y otro de Gala. Los conciertos de Gala se realizarán en los principales escenarios de cada región, como el Teatro Municipal de Viña del Mar en la Región de Valparaíso, el Teatro Regional Lucho Gatica en la Región de O’Higgins , el Teatro Universidad de Concepción en la Región del Biobío, el Teatro Municipal de Chillán en la Región de Ñuble, el Teatro Municipal de Temuco en la Región de La Araucanía, entre otros.

En tanto, los de comunidad serán presentaciones en diferentes comunas de cada región. Por su parte, los educacionales, se llevarán a cabo principalmente en colegios públicos.

El objetivo general de la Temporada de Conciertos en regiones es acercar a las audiencias la música sinfónica. En particular, “el propósito de los conciertos de gala es mostrar al público los logros y aprendizajes obtenidos por los becados y becadas. En tanto que los conciertos de comunidad buscan acercar la música sinfónica a localidades o comunas apartadas, entregando así una experiencia en algunos casos única para los habitantes y los conciertos educativos promueven espacios de enseñanza, intercambio y motivación por la práctica musical en las comunidades educativas”, declaró Katrina Sanguinetti, Directora del Área Regional de FOJI.

Para Martina Vera, flautista traversa de la OSJR de Los Lagos, que debe viajar cinco horas desde Quellón hasta Puerto Montt para asistir a los ensayos, “ser parte de esta orquesta es una experiencia muy bonita. Los profesores me ayudan mucho, me enseñan técnica músical y compañerismo. Además conozco a más gente que le gusta la música como a mí. Antes yo no conocía a otras flautistas”.

Agregó que para los conciertos de esta temporada está emocionada por el repertorio: “Ha sido un trabajo de todo un año, así que espero que nos salga bien y que lo disfrutemos”.

Todos los conciertos son gratuitos y los repertorios incluyen obras de música clásica de reconocidos autores europeos, como Beethoven, Mozart, Strauss, Mahler, Wagner, entre otros; y compositores chilenos, como Vicente Bianchi, Patricio Marty, Camila Leal y Katherine Bachman. Además de canciones populares y folclóricas adaptadas para orquesta de artistas y bandas nacionales como Inti Illimani, Violeta Parra y Víctor Jara.

La OSJR de Antofagasta es la encargada de abrir la temporada de este 2024 con el Concierto de Comunidad que dará este 17 de agosto, a las 18:30 hrs, en la Basílica del Corazón de María, ubicada en la esquina de Lord Cochrane con 21 de mayo en Antofagasta.

El detalle de estos conciertos, que comienzan en agosto y que podrán disfrutar hasta noviembre, estará disponible en www.foji.cl y las redes sociales de la Fundación.