Erling Haaland es el jugador del momento en la Premier League. Ya lleva 36 goles en esta temporada y parece no querer aflojar en ningún partido. Por lo mismo es que los defensores rivales intentan detenerlo de cualquier forma.

Esto colmó la paciencia de Pep Guardiola, entrenador del Machester City, ya que el pasado fin de semana el delantero terminó con varios rasguños en su cuerpo luego de vencer por 3-0 al Everton. ¿El responsable? El defensor colombiano Yerry Mina, quien fuera encarado por el entrenador español luego del pitazo final.

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para hacer eso’”, contó Pep en la conferencia de prensa post partido.

Al pedirle más detalles de la conversación que tuvo con el colombiano, Guardiola aseguró que “esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”.

Los encontronazos con Haaland no fueron las únicas polémicas de Mina en el partido. A los dos minutos de juego el árbitro debió amonestarlo verbalmente. Pero esto no detuvo al seleccionado colombiano, ya que tuvo un fuerte encontrón con Emerick Laporte quien aseguró haber recibido un pellizco por parte de Mina, mientras este reclamaba un golpe en su pecho de parte del defensor del City.

Tras el triunfo de los celestes, el equipo de Pep se afianzó en la cima de la tabla con 85 puntos, a 4 del Arsenal. Mientras que el Everton pelea en el fondo de la tabla con 32 unidades, a 1 punto de la zona de descenso.