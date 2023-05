Comparte

En el reciente episodio de la Divina Comida de Chilevisión, participó como invitado el director y actor nacional, Ignacio Achurra, quien aprovechó el espacio para hablar de su vida y sobre cómo fue ser constituyente.

En tanto, el actor comenzó relatando que fue complicado cargar con esa responsabilidad, pero que no se arrepiente porque fue una buena experiencia.

Asimismo, detalló que el proceso fue muy duro e intenso, puesto que era difícil llegar a acuerdos, ya que por un lado estaba la derecha que buscaba sabotear la instancia, mientras que desde la izquierda, hubo quienes estaban muy heridos con la historia del país y no ayudaban con los acuerdos.

En la misma línea, comentó que terminó muy cansado, ya que las jornadas de trabajo eran muy extensas y dijo aclaró que «mi primera reunión era a las siete de la mañana y las últimas reuniones del día empezaban a las 11 de la noche. Dormía tres o cuatro horas al día».

Además, dio a conocer que justo en ese periodo fue papá, entonces todo se complicó aún más porque no disfrutó como debería, ya que tenía muchas responsabilidades.

«Cuando terminó la convención y empecé a reconectarme con mis hijos, me di cuenta de la deuda que tenía con ellos y con mi familia. Fue super heavy», expresó.

Por último, habló sobre los comentarios y el odio que recibió por su rol como constituyente y agregó que «de repente alguien me gritaba en la calle: ‘Devuelve la plata’, no te imaginas las amenazas de muerte».

«Cuando empecé a darme cuenta de que había un cierto riesgo de mi seguridad personal, ahí dije que me hacía cargo de que era un momento demasiado importante en el país, pero no me arrepiento de la experiencia», concluyó.