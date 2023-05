Comparte

Kel Calderón compartió en redes sociales un nuevo logro de su madrina, Nancy Huenupe, quien participó en una maratón y corrió 5 kilómetros tras recuperarse de las secuelas del Accidente Cerebro Vascular (ACV) que sufrió el año pasado.

En los registros publicados por la influencer en Instagram se puede a Nancy corriendo en la instancia acompañada por su kinesiólogo. Además, en la carrera estuvo presente Renzo Tissinetti, pololo de Kel.

En la publicación, la influencer escribió: «El 30 de septiembre de 2020 mi @nancyhuenupe sufrió un ACV hemorragico que la dejó en la UCI muchos días y después más de dos meses sin poder levantarse de su cama, con problemas de equilibrio y un leve pero existente desfase al caminar ❤️‍??»



«Después de eso comenzó un largo y agotador proceso de rehabilitación para recuperar su estabilidad y ritmo en la pierna derecha ❤️‍?», agregó Kel.



Junto con lo anterior, expresó: «Han pasado un poco más de dos años de eso y hoy mi @nancyhuenupe LLEGÓ A LA META de su primera carrera de 5 KILOMETROS».



Además, Kel aprovechó la instancia para agradecer al equipo médico que ha apoyado a Nancy en este proceso: «Hoy está recuperada al 100% gracias a que LO HA DADO TODO trabajando con su kine que amamos ?? (no me quedan días para agradecerles lo suficiente)».



Finalmente, la influencer expresó: «Hoy fue muy emocionante para todos los que la acompañamos, no saben lo que fue verla cruzar esa META. ¡Qué GROSA que eres Nancy! ¡Tremendo ejemplo! ¡Lo puedes todo!.

La publicación no dejó indiferentes a los internautas, quienes aplaudieron el logro de Nancy y la relación que ha cultivado con su ahijada.

Entre los comentarios destaca el del novio de Kel, Renzo Tissinetti, quien expresó: «¡Qué hermosa carrera y cuánta enseñanza deja toda esta experiencia!».

Revisa el registro a continación: