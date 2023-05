Comparte

Una especial publicación fue la que compartió la comunicadora Cecilia Bolocco, luego de que compartiera una publicación en el marco del Día de la Madre.

Lo llamativo fue que, en este contexto, le dedicó palabras nada más que a su hijo Máximo Bolocco, además de a su madre.

«Que bendición más grande tener al lado a mi madre y a mi hijo. Ella me dio la vida y me ha mostrado con su ejemplo el camino, y a mi amado hijo no solo le dio sentido a mi vida, sino que además se convirtió en mi más grande maestro», redactó junto a la publicación.

Luego continuó: «Tu mi amor Máximo Bolococo me enseñaste el más difícil, complejo, bello y sublime rol de mi vida que es ser mamá. Para todas las mamás del mundo, todo mi amor«.

Aquí puedes ver la especial publicación que compartió: