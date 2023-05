Comparte

Una sensible publicación fue la que compartió la actriz nacional Mane Swett, luego de que aludiera a la compleja situación que experimenta con su hijo, a quien no vería hace más de cuatro meses.

Recordemos que la periodista Cecilia Gutiérrez reveló esta información a través de Instagram, donde sostuvo que el hijo de Mane, Santiago, fue a pasar las fiestas de fin de año con su padre en Estados Unidos, y desde entonces no ha regresado.

«El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta. Y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él», complementó la periodista en la oportunidad.

Bajo este contexto, Swett compartió una publicación en el marco del día de la Madre, donde se puede apreciar el conteo que lleva. «#Día142«.

«Feliz Día de las madres. Gracias por todos sus mensajitos. Gracias por estar. Y por su apoyo incondicional… He leído en silencio cada uno de sus mensajes… Se les quiere por acá», escribió la comunicadora, mientras que la imagen fue solo una postal negra.

