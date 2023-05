Comparte

Una compleja situación es la que enfrenta el cantante nacional Pailita, quien fue detenido durante la jornada de hoy en la comuna de Providencia, tras protagonizar un altercado con los funcionarios.

La información fue revelada por el matinal de CHV, donde sostuvieron que fue conducido a la comisaría 19° de Providencia, donde señalaron que, según la información, «habría cometido una falta de respeto«.

Tras esto se desprendió que el músico se trasladaba en un vehículo sin patente, junto a su manager personal. Por este motivo, habría sido controlado por carabineros y se habría producido un altercado, que lo llevó a su detención.

Quien ahora entregó más información fue la encargada de prensa del músico, Nicole Hernández, quien entregó más detalles de la situación, en conversación con el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV.

«Acá no hay un delito»

En primer lugar, respecto al no uso de la matrícula delantera en su correspondiente lugar, la encargada de prensa del músico sostuvo que se debía a un problema con el parachoques, ya que lo habrían llevado a reparar.

«Acá no hay un delito, ni se andaba arrancando. No se escondió la patente ni nada (…) Cometieron el error de no colocar la patente inmediatamente porque debían ir al taller«, inició comentando Hernández.

Por otro lado, sostuvo que al cantante «lo detienen porque tiene una discusión con Carabineros (…) Tuvieron un altercado. Nos ha pasado en muchas ocasiones«.

Respecto a esta última acusación, señaló que en ocasiones anteriores los uniformados «se han burlado de Pailita. No todos son así, pero algunos carabineros se han aprovechado de que Pailita es famoso y le hablan golpeado o con insultos, y un cabro de 23 años no va a aguantar eso«.