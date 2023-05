Comparte

José Antonio Kast se refirió a los resultados del pasado plebiscito de Consejo Constitucional, donde su conglomerado, el Partido Republicano, alcanzó 23 escaños. Además, sostuvo que hoy “la derecha está más cerca de llegar a La Moneda”.

“Teníamos claro que la gente iba a valorar la coherencia de este proyecto político y eso nos daba algún grado de tranquilidad. A eso se sumaba un mal gobierno, un gobierno ineficiente en la solución de los problemas urgentes de la ciudadanía”, aseguró Kast en entrevista con La Tercera.

«Hay un voto de castigo a la política en general. Son muy pocos los proyectos políticos que en campaña dicen las cosas por su nombre. Nosotros en campaña dijimos en el tema de los retiros que era una mala política pública. El Presidente Boric, cuando era diputado, los votaba a favor y llegó al gobierno, y se puso en contra», agregó el ex candidato presidencial.

Sobre lo anterior, ejemplificó: “En algún momento se dijo que se iba a terminar con la puerta giratoria de la delincuencia. Nosotros (los republicanos) no decimos eso, decimos que vamos a enfrentar con fuerza la delincuencia, que vamos a trabajar con mucha energía para mejorar la situación de las personas más vulnerables. Pero no proponemos soluciones mágicas”.

En relación a las posibilidades de convertirse en presidente, Kast asegura que «no se le va la vida» en ello, sin embargo reconoce que «la derecha está más cerca de llegar a La Moneda, y si es un republicano, feliz».

“A mí me encantaría competir de nuevo. Sería un honor para mí poder ser Presidente de la República, pero no se me va la vida y creo que falta mucho tiempo. Lo importante es hacer bien las cosas en cada tiempo que corresponda”, enfatizó.

Finalmente, se refirió a la elección de Consejo Constitucional, destacando que “hay un peso evidente que recae sobre nosotros, porque tenemos un gran porcentaje de consejeros. Y sentimos esa responsabilidad”, sin embargo “no estamos pensando esto como una plataforma de triunfo en la municipal o de triunfo presidencial”.