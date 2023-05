Comparte

El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que se queda con la aclaración que hizo el consejero Luis Silva sobre una entrevista que dio, en donde dijo: «¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?».

Después corrigió sus dichos y reconoció que «no fue una buena entrevista». Asimismo, enfatizó que su conglomerado colaborará en el proceso. “Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, añadió en su cuenta de Twitter.

«Yo me quedo con la propia corrección del afectado en este caso, con Luis Silva, que fue una entrevista desafortunada, que el tiene disposición al diálogo para el proceso que viene», dijo Macaya en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

En ese sentido dijo que «el tono de las declaraciones de su líder, ayer dio una entrevista en La Tercera, donde señala que sacar una buena Constitución que la pueda firmar el actual Presidente de la República (…) se acerca al ideario de lo que es cerrar este proceso, de aprovechar esta oportunidad que no se va a volver a repetir, donde tengamos mucho más afinidad con los consejeros electos para las ideas que se quieren plasmar para los próximo 50-100 años».

«Un texto que no sea partisano, un texto que no identifique a un solo sector político y para eso el mensaje es súper claro: hay que conversar con todos. Los republicanos solos no tienen la capacidad de hacer una nueva Constitución, es cierto que tienen un derecho a veto sobre todos los temas, pero solos no la pueden hacer y para eso vana requerir conversar con las diferencias fuerzas políticas, por supuesto con Chile Vamos, pero también otras fuerzas políticas que tienen harto que decir sobre el futuro texto constituyente», agregó.

Por otro lado, señaló, «si imperan declaraciones de que solo las conversaciones se van a dar solo hacia un sector político, quizás como repitiendo exactamente el mismo error, excesos, del proceso anterior pero ahora cargado para el otro lado… yo creo que eso hay que evitarlo«.