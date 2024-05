Comparte

El atacante de Orenburf de Rusia, Jordhy Thompson, conversó con Deportes en Agricultura y manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de Colo-Colo en el futuro.

“En un futuro me gustaría volver a Colo-Colo, obviamente. El profe Gustavo (Quinteros) me hizo debutar, me dio la oportunidad, fui titular y lo hice bien, pero encuentro que pude haber dado mucho más. La verdad que tuve un buen rendimiento, jugaba bien e hice goles, pero pude haber hecho mucho más”, dijo el futbolista de 19 años.

“Estoy muy agradecido con la gente de Colo-Colo que siempre me apoyó, con la hinchada que hasta el momento me escriben. Eso me pone contento porque en el futuro me gustaría volver, pero ahora estoy feliz acá en Rusia”, agregó.

Por último, agradeció a Gustavo Quinteros, entrenador que lo hizo debutar en el cacique. “Fue muy importante, es una excelente persona. Siempre estuvo dándome consejos en temas futbolísticos, tratando de mejorar las cosas que me faltaban. Yo no tengo nada que decir de él, me ayudó bastante y es una grandísima persona”, cerró.