Universidad Católica continúa con su racha triunfal al golear 4-1 a Cobreloa, a pesar de comenzar perdiendo el partido y jugar varios minutos con un hombre menos. La figura del goleador Fernando Zampedri emergió nuevamente en el encuentro.

El delantero argentino destacó la importancia de conseguir el gol de la ventaja en los primeros minutos del segundo tiempo. “Un centro bárbaro del ‘Cimbi’ Cuevas, la agarro bien y la pongo al primer palo, lindo gol que sirvió para sacar ventajas. Estábamos con uno menos y necesitábamos el gol rápidamente“, explicó Zampedri.

Zampedri elogió el buen desempeño del equipo, mencionando que la inferioridad numérica no afectó su rendimiento. “Estábamos convencidos, el equipo lo está, cuando uno está a pleno no nos molestó jugar con uno menos. Nos pusimos en ventaja y rápidamente conseguimos el tercero, nos sirve el triunfo para llegar a los 27 puntos, y nos queda el último partido de esta primera rueda que va a ser como una final”, sostuvo.

Próximo desafío contra Coquimbo

Para el próximo partido contra Coquimbo, Universidad Católica enfrentará siete bajas, situación que Zampedri espera no les afecte, dado que ambos equipos están empatados en el segundo lugar. “Hay varios menos, pero el equipo viene consiguiendo triunfos importantes, los que jueguen el domingo van a hacer las cosas como lo venimos haciendo. Es un partido importante para ellos, espero que salga bien”, declaró.

Zampedri también habló sobre una jugada en la que casi repite un gol de chilena, similar al del clásico. “Son recursos, justo voy a picar al primer palo y hago el amague, me recojo al segundo y César Pinares me ve, y me quedó justo para tirar de chilena otra vez, pero pasó ancha, no se pudo dar“, comentó.

Con este triunfo, Zampedri llegó a 111 goles, quedando a siete de Rodrigo Barrera, el goleador histórico de la “franja”. La expectativa crece sobre si logrará igualar o superar ese registro en el transcurso de la temporada.