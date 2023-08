El 17 de agosto fue el estreno de Blue Beetle en los cines nacionales, una película cien por ciento latina creada por el gigante DC Studios.

Esta película pretende diferenciarse del resto de las películas de superhéroes, intentando reflejar las problematicas latinoamericanas a través de esta ciencia ficción.

Sin un reparto famoso, Blue Beetle toma acción en a través de su protagonista, en donde el reparto también ayuda a la trama del largometraje.

Xolo Maridueña, interpretado por Jaime Reyes, se topará sin querer con el preciado escarabajo azul y dando vida a este héroe.

Por su parte, Industrias Kord intenta dar con su paradero, añadiendo el antagonismo necesario para ir descubriendo sus poderes.

El director de la película, Ángel Manuel Soto, compartió una entrevista en que señaló que personajes como el Chapulín Colorado y María la del Barrio fueron su inspiración.

Asimismo, la música que acompaña el filme, se pueden divisar bandas y cantantes icónicos como Soda Stereo y Violeta Parra.

La premisa de la película es que “Jaime Reyes regresa a su pueblo de Palmera City luego de graduarse de derecho y se encuentra que en su casa las cosas no pueden ir peor”

“Su familia está punto de quedar en la calle por el alza abusiva del arriendo y además debieron vender el taller mecánico, su fuente laboral», añaden.

“Luego de una fallida experiencia en el hotel de la poderosa Victoria Kord, Jaime accidentalmente se topa con un milenario artefacto alienígena que lo transforma”.

“Le salen tentáculos y su piel se convierte en una resistente armadura”, señalan desde el estudio.

The Reyes family just got their first Super Hero. #BlueBeetle – Only in theaters August 18. pic.twitter.com/W4lHnXbOlf