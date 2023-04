Comparte

Durante esta jornada aseguraron que se habría despachado una orden de detención para Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por una querella de Cathy Barriga.

Esto porque los periodistas fueron citados a declarar, ya que estuvieron presentes cuando en el Mucho Gusto se transmitió un reportaje de Paulina de Allende en el que se involucraba a la exalcaldesa de Maipú.

A raíz de ello, los testigos no guardaron silencio y dieron a conocer su versión con Página 7 del por qué no se presentaron a declarar.

Lo que la justicia decida

Por su parte, José Antonio Neme lleva ya un tiempo de vacaciones y ha disfrutado del Medio Oriente y ahora, de Europa, esta sería una de las razones de su ausencia. Además, reveló que no recibió ninguna notificación.

“No recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior… no sé qué habrá pasado, desde el punto administrativo”, aseguró.

Asimismo, comentó que no lo hubiese podido hacer “igualmente, aunque la hubiera recibido, tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día".

“Tenía unos compromisos ahí, desde hace muchos meses. Entonces, tendría que haber reagendado mi declaración”, agregó.

En la misma línea, dijo que “yo ya me contacté con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje y bueno… voy a acatar lo que la justicia decida, no más”.

“Como el Ministerio Público y el tribunal lo exige, en la medida de lo físicamente posible… porque hoy no puedo hacerlo de tan lejos, como testigo en esta causa”, añadió.

En tanto, el animador levantó otro tema y mencionó que “hay celeridad y preocupación para que estas cosas se aclaren, también se aclare la chorrera de plata que faltan en los municipios en Chile“.

Continuó profundizando en la temática y confesó que “es vergonzoso, hay una falta de pudor en los alcaldes en ejercicio y en los exalcaldes, donde las cuentas, claramente, no cuadran. Así que ojalá ese tipo de juicios avancen tan rápido como estos también”.

Tras ello, el presentador aclaró que se quedaría en Inglaterra para cubrir la coronación del Rey Carlos, pero que eso podría cambiar con su nuevo panorama y al respecto, dijo que “espero, si es que no me ponen una orden de arraigo”.

No tenía idea

Finalmente, Diana Bolocco también aclaró las razones de su inasistencia y explicó que “no es que me he negado, no tenía idea”.

Al igual que su excompañero de trabajo, la periodista no recibió ninguna notificación sobre la instancia judicial.

Hasta el momento, Roberto Saa no se ha referido a este problema, pero se espera que pueda hacerlo.