Este martes se vivió un terremoto al interior de Tierra Brava, puesto que se vio el ingreso de Arturo Longton a la casona.

Sin duda su llegada generó varias reacciones entre los participantes, ya que con su personalidad podría tener algunos roces con sus nuevos compañeros.

De hecho, en una conversación con Sergio Lagos antes de ingresar, reveló que no le gustaría mucho la actitud de Luis Mateucci, según lo que ha visto en el reality.

“A Mateucci lo encuentro un ególatra y no tiene nada de galán, tiene buen físico, pero de cara es ahí no más…”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “por lo que he visto de él en pantalla no me cae bien, aunque estos son sólo prejuicios porque no lo conozco y puedo estar equivocado”.

Finalmente, comentó que conoce a algunos de la hacienda, ya que ha trabajo en algunas ocasiones con Miguelito y es muy amigo de Pamela Díaz.