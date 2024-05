Comparte

Esta mañana, Julio César Rodríguez se robó gran parte del protagonismo de “Contigo en la mañana” tras dar su sincera opinión sobre las lluvias y los matinales.

Todo esto, en medio de las intensas lluvias que han afectado a la zona centro del país.

En ese sentido, en el espacio de la mañana estaba Monserrat Álvarez, Roberto Cox y Allison Göhler, meteoróloga, hablaron sobre los horarios en los que llovería.

Mientras ellos conversaban, JC los interrumpió y dijo lo siguiente: “Esta cuestión de que llueve y que no haya que hacer nada, a mí me tiene choreado. De hecho mañana yo no vengo si llueve. Porque si estamos con esa filosofía, con esa política. ¿Por qué nosotros venimos?”.

Tras ello, recalcó “paremos el leseo. Hay que salir, ponerse su buena parka, calzoncillos largos, calcetines, su botita, bien preparados. Pero esta editorial como que el mundo se va a acabar. Y los matinales somos los responsables de esto. Déjenme terminar. ¿O me van a cortar?”.

“¿Por qué se enoja tanto, oiga?”, le preguntó su compañera, Monserrat.

Finalmente, insistió en la supuesta culpabilidad que tienen los matinales “porque me quieren cortar. Pero los matinales, todos los matinales, somos culpables y responsables de que la gente no viva una vida normal cuando llueve. Porque cuando llueve hay que hacer las cosas. Más abrigado y todo pero hay que hacer las cosas. Hay que mandar a los niños al colegio, hay que trabajar, hay que hacer la vida normal. Y comprarse un paraguas”.