Esta mañana se dio a conocer el sensible fallecimiento del destacado periodista y agente de viajes, Claudio Iturra, quien perdió la vida por causas naturales.

A raíz de ello, en “Contigo en la mañana” conversaron con Jean Philippe Cretton, quien tuvo la suerte de viajar a la India con Iturra.

“Vengo aterrizando recién y me entero de todo esto que está pasando, con la sorpresa y el dolor de todos. No quiero aquí plantearle como un amigo íntimo de Claudio, porque yo tuve la suerte de conocer en virtud de la invitación del viaje a la India”, aclaró en primera instancia el animador.

“Me gustaría compartir una anécdota que refleja lo que Claudio ha hecho”, agregó Jean Philippe.

“El año pasado, fue un año fregado para mí. Fue ahí cuando recibí un llamado sorpresivo de Claudio, con quien no nos conocíamos, más allá de una conversación de pasillo”, comenzó relatando.

“Claudio me dice ‘oye, flaco, me da lata lo que te está pasado, así que te quiero ofrecer una invitación que te va a cambiar la forma de ver las cosas en varios aspectos’. Yo quedé plop (…) Ahí me dijo algo que me quedó dando vueltas”, agregó.

Asimismo, añadió “me dijo ‘yo no quiero que subas fotos, videos ni entiendas esta invitación como canje publicitario. Lo que quiero es que descubras otra forma de pensar y te quiero pedir solo un favor en especial’”.

Finalmente, contó que esta llamativa petición era solamente que la buena energía siguiera circulando.

“‘Así como yo te estoy entregando esto desde una buena energía, me gustaría que hagas lo mismo con cualquier otra persona. Si alguien en algún semáforo te pide una moneda, tú se la entregas. Que esta buena energía siga fluyendo y circulando en todas partes’. Creo que ese gesto refleja totalmente la espiritualidad que tenía Claudio. Y yo quedé muy para adentro con eso. No pedía nada a cambio, sino que siguiera fluyendo la bondad”, cerró Cretton.