Después de semanas de rumores y especulaciones, Fernando Solabarrieta finalmente ha decidido romper el silencio y dar su versión sobre la polémica fotografía que lo muestra besando a una mujer desconocida.

El reconocido periodista se comunicó con el programa “Que te lo digo” para aclarar la situación, cansado de las mentiras que, según él, se han difundido sobre el hecho.

“Siento que aclarar cosas de tu vida es un ejercicio casi estéril, sobre todo cuando hay cosas que no han sucedido, pero ya me cansé de escuchar mentiras“, expresó Solabarrieta al inicio de la conversación.

El recién separado de Ivette Vergara admitió que le daba “mucha pena tener que desmentir a una mujer, es un ejercicio poco caballeroso, pero es momento de hacerlo“.

Se refería así a las declaraciones de Natalia Hernández, la estilista que apareció en la controversial fotografía.

La aclaración de Fernando Solabarrieta

Según la versión de Solabarrieta, el beso nunca ocurrió. “Efectivamente, no pasó y agradezco que en eso no mienta, pero ¿por qué dice que yo no me acuerdo y soy un poco hombre al respecto?”, cuestionó el periodista.

Solabarrieta explicó que, al ver la imagen, no recordaba quién era la mujer, por lo que consultó a Cecilia Gutiérrez, quien le reveló que se trataba de Natalia Hernández.

“Yo le digo ‘ah, me acordé’ y le digo que no quería ser tan poco caballero diciendo que no conocía a alguien que sí conocía“, relató.

El exesposo de Ivette Vergara afirmó que, tras esa conversación, le quedó claro que el supuesto beso no había ocurrido.

“Yo pensaba que era una foto antigua, porque salgo con pulseras y hace rato que no ocupo pulsera“, agregó.

Solabarrieta también reveló lo que le dijo a Hernández cuando conversaron sobre el tema: “Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero si me preguntas a mí, estas situaciones no hay que hablarlas, pues se muere de muerte natural“.

Sin embargo, el periodista se quejó de que todo cambió luego de que Hernández hablara con el diario LUN, difundiendo, según él, mentiras sobre el supuesto beso.