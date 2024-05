Comparte

En medio del profundo dolor que ha causado la repentina partida de Claudio Iturra, el periodista Jean Philippe Cretton ha decidido compartir una conmovedora anécdota.

De acuerdo a sus palabras, esta refleja la esencia del fallecido conductor y su forma de entender la vida.

Si bien Cretton aclaró que no mantenía una estrecha amistad con Iturra, sí lograron establecer una conexión especial y un cariño mutuo.

Fue en ese contexto que el recordado aventurero le hizo un gesto desinteresado que marcó profundamente a Cretton.

Las palabras de Jean Philippe Cretton sobre Claudio Iturra

“En un momento muy malo de mi vida, el año pasado recibo un llamado de teléfono desconocido, era Claudio“, relató el periodista.

Iturra, sin conocerlo personalmente, le expresó su admiración por su trabajo y su forma de llevar su vida sin seguir los cánones establecidos.

Pero lo más sorprendente estaba por venir. “De la nada me dice: ‘Oye, te quiero hacer un regalo. Te quiero regalar un viaje a la India‘”, reveló Cretton, aún conmovido por el gesto.

Iturra enfatizó que no buscaba fotos, videos ni promoción, sino que Cretton viviera esa experiencia y se llenara de espiritualidad en un momento difícil de su vida.

Sin embargo, lo que más impactó a Cretton fue la enseñanza que Iturra le dejó con ese regalo: “No quiero fotos. No quiero videos. No quiero que vayas a hacer publicidad o promoción“.

“Lo que quiero es que vivas esta experiencia, pero que hagas lo mismo con otras personas, así como yo estoy haciendo esto contigo. Que esta buena energía tú también la logres amplificar hacia otro lado, con otra gente que necesita ayuda”, le expresó.

Cretton se mostró sorprendido por ese acto desinteresado y la invitación a compartir esa buena energía con otros.

“Son cosas que no pasan mucho en los tiempos que corren, en la sociedad actual, que alguien te regale algo solo con la intención de que tú sigas continuando, de que tú continúes entregando más de ese amor o de esa buena energía a otras personas“, reflexionó.

Aquí puedes revisar el registro que compartió: