Este jueves, se confirmaron cinco fallecidos por influenza en la región del Ñuble, situación que preocupa, principalmente, de cara al invierno y la propagación de virus respiratorios.

Sobre el escenario general, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, explicó que hay zonas, como Magallanes o Atacama, “donde hay una alta prevalencia o casos de influenza por 100.000 habitantes”.

“Obviamente, eso lo que traduce es una alta circulación viral. Llevamos un par de semanas en que la influenza gana por lejos“, sostuvo en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

Influenza: ¿Falta comunicación de riesgo?

En el marco de este tema, la especialista afirmó que “este año de alguna manera la campaña de invierno se empezó a preparar antes”.

“Efectivamente, hubo reuniones de expertos que fueron anticipadas. Quizás la comunicación de riesgo al principio estuvo más lenta, pero llevaba un par de semanas poniéndose al día”, manifestó.

A ello, sumó que “también como Colegio Médico hemos apoyado con una campaña que llama a los padres de menores de seis meses, a acercarse y a darle el medicamento a los niños contra el virus sincicial, pero claro, sin duda, el invierno de alguna manera siempre es como una sorpresa”.

Vacunación

De los cinco decesos en Ñuble, cuatro no habrían estado inoculados.

“Nosotros estamos esperando el análisis de estas cinco personas. Efectivamente, lo que ha trascendido es que serían personas que no estarían vacunadas. Lo que nuestros colegas nos dicen de la gente que está hoy día conectada a ventiladores en situaciones más críticas, son todas personas, la mayoría de ellos, sin su vacuna”, apuntó Arriagada.

Además, ejemplificó con un dato, esto porque “la población más afectada hoy día por el virus es de 15 a 54 años. Sin embargo, de los que tienen la enfermedad grave, son la mayor parte de los casos mayores de 60”.

“Entonces, la verdad es que la vacuna no previene que yo me enferme, pero sí previene con mucha fuerza que yo me enferme gravemente“, concluyó.

