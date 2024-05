Comparte

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) llamó a vacunarse “con urgencia” tras el incremento explosivo de contagios por influenza, sumado a los bajos niveles de vacunación en la inoculación que presenta la población de riesgo.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, estuvieron en un Cesfam de la comuna de Cerro Navia donde levantaron la alerta.

“Tenemos signos preocupantes del impacto que está teniendo la influenza tipo A en nuestro país. El 92% de las camas de emergencia en todo el país están ocupadas y hemos tenido una taza de vacunación muy baja, de un 62% en los grupos de riesgo”, aseguró Orrego.

Asimismo, la autoridad destacó que los casos fatales en grupos no considerados de riesgo, como adolescentes, dan cuenta de lo agresivo del virus: “Esto no es un juego, tenemos que vacunarnos y llevar a las personas con mayor riesgo a vacunarse. No hacerlo está costando vidas”.

“En todo Chile tenemos dispuesto el sistema de vacunación”

En tanto, la alcaldesa de Peñalolén insistió en la importancia de “no bajar la guardia”: “No queremos que los casos complejos y fallecimientos sean la alerta para que las personas se vacunen”.

Al respecto, la edil destacó la disponibilidad de vacunas en todos los centros de salud municipales, e informó que la gran mayoría de estos se encuentran abiertos también los días sábados, como ocurre en Peñalolén y Cerro Navia.

“En todo Chile tenemos dispuesto el sistema de vacunación para que a nadie le falte su vacuna. Todos los municipios estamos preparados para recibir a todas las personas que requieran de su vacuna”.

Finalmente, la presidenta de la ACHM hizo un llamado a de estar atentos a los síntomas, especialmente en niños y personas mayores: “Es muy importante estar alerta a los síntomas, sobre todo cuando hay dificultades para respirar. En estos casos hay que ir rápidamente a un centro de salud, para no llegar tarde”.