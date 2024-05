Comparte

Kel Calderón dedicó un nuevo y emotivo mensaje a su fallecido amigo, el comunicador Claudio Iturra.

Recordemos que recientemente la Influencer y abogada viajó desde Brasil para darle el último adiós a su amigo.

Durante la jornada del viernes, la hija de Raquel Argandoña llegó hasta la Iglesia Santa María de Las Condes acompañada de su novio Renzo Tissinetti, y su padre, Hernán Calderón, para participar en los servicios fúnebres de Iturra.

Tras la partida del emblemático viajero de la televisión, Kel dedicó varias publicaciones en su cuenta de Instagram.

Junto a lo anterior, la abogada cambio su foto de perfil de la red social mencionada por un fondo negro en señal de luto.

Ahora, Kel compartió una nueva fotografía. En el registro se pueden ver dos Japa Mala iluminados por una vela.

“Inshallah”, escribió en el registro, en medio del difícil momento que enfrenta.

Tras la publicación, la influencer recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“Él está bien, él va a reencarnar y volverán a reír juntos en algún momento 🌷. Solo falta tiempo 🤍”; “Ánimo chiquitita, sin conocerlo me partió el alma. Él tenía una energía tan linda que traspasaba la pantalla” y “Fuerza no estes triste..la muerte no existe querida Kel”, fueron parte de los comentarios.

Revisa el registro: