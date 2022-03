Asociación de Contratistas Forestales: “El Presidente puede hacer sus planteamientos pero está equivocado”

Este jueves el Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, conversó con La Mañana de Agricultura, donde se refirió a la situación de violencia que vive la macrozona sur del país y a los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que algunas Forestales estarían dispuestas a salir de los territorios en conflicto.

“El Presidente puede hacer sus planteamientos, pero está equivocado, aquí en el territorio no sobra nadie. Desde el Biobío hasta Los Ríos no sobra nadie, menos una industria forestal, que es una industria sustentable, genera 300 mil puestos de trabajo, 1 millón 200 mil personas relacionadas con ellos“, partió diciendo.

“Entonces a mí me gustaría que el Presidente Boric diga cuál es la alternativa que propone a esos trabajadores, que hoy día tienen un buen pasar, incorporan desarrollo a las regiones, esa es la pregunta nuestra. Entonces ese análisis, no puede ser una frase lanzada al aire sin responsabilidad”, añadió el gerente.

Respecto al origen de aquella afirmación del Presidente, Muñoz recalcó que “yo creo que de donde sacó (la información) es de la misma fuente que uso la ministra (Izkia) Siches para hacer su viaje a La Araucanía, aquí hay una cierta irresponsabilidad, una condición de saberlo todo, de refundar y cambiar todo”.

“No podemos lanzar frases al viento de manera irresponsable, cuando la situación es otra. El sector forestal hoy día va a permanecer de manera permanente en el tiempo, este es el único sector sustentable del país”, sentenció.

Respecto al incidente que debió enfrentar la ministra del Interior, señaló que “lo que pasó no es más que lo que pasa siempre, y lo que le pasa a todas las personas y a todos los habitantes de estas regiones. Esa violencia está instalada. lo bueno es que el país entendió lo que nosotros venimos diciendo hace diez años”.

“Hay zonas autónomas excluidas del país, donde las autoridades no se atreven y no son capaces de actuar, eso es lo que pasa. No concibo que haya un país con una región autónoma, donde no funciona el Estado de Derecho, ¿qué señales les estamos dando a los habitantes del sur?”, criticó Muñoz.

Posteriormente el gerente de al Asociación se refirió a las posibles salidas que tenga el conflicto en la macrozona sur, expresando que “hay dos caminos, uno político y uno policial, porque los delitos que se están cometiendo ahí tienen que juzgarse y los que los producen tienen que ser procesados, condenados y cumplir esas penas con cárcel”.

Muñoz además comentó sobre los recientes dichos de la ministra del Interior, quien hizo alusión a la existencia de “presos políticos mapuches” en el país, afirmación que fue tajantemente rechazada por el gerente.

“Aquí en Chile no se juzga a nadie por lo que piensa, yo creo que se equivoca la ministra, bueno es producto de la inexperiencia, presos políticos en Chile no existen. Cuando ellos fueron oposición tenían ese discurso y lo quieren tratar de mantener hoy día y eso no se sostiene”, dijo.

“Hay que aclararle al señor (Giorgio) Jackson, y a al ministra, que el discurso tiene que cambiar, hoy día la realidad es que son gobierno y lo que plantean no se sostiene ante la opinión pública”, cerró.