En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Alberto Abarza, confesó detalles inéditos de su camino al podio olímpico.

“Casi soy el papa Abarza, hice seminario 3 años“, partió señalando el deportista paralímpico en el programa.

Luego continuó: “Esto empezó cuando era niño, iba a catequesis, me empezó a gustar por las canciones, me encantaba el ambiente, veía que toda la gente se reunía y no había maldad”.

Sin embargo, el nadador chileno más rápido de la historia relató que su discapacidad cambió su horizonte: “Me sabía toda la biblia, yo sentía que era feliz en ese mundo, cuando llegó la discapacidad me costó un poco, pasaron situaciones importantes que me llevaron a salir y llegar al deporte”.

“Va en nosotros ponerle lo positivo a la vida” – Alberto Abarza

Por otro lado, contó cómo consiguió la nacionalidad estadounidense, señalando que cuando el Campeón para olímpico se encontraba en Estados Unidos, un hombre del comité del país lo observó nadando en un hotel, vio su potencial y le ofreció la nacionalización.

“Es lo que todos sueñan como deportista, para mí no era la medalla, sino que la bandera estuviera en lo más alto. Cuando me llegó la propuesta de Estados Unidos para nadar con ellos, quedé impactado, me entregaron hasta el pasaporte. En ese momento todavía no ganaba unos panamericanos, me ofrecieron un departamento en Nueva York. De ahí viene el sueño de llegar a los juegos olímpicos y hacer a Chile campeón”, mencionó el oriundo de San Bernardo.

Por último, Alberto Abarza reveló que enfrentó una dura depresión por su discapacidad, por lo que su madre Millaray Díaz le dijo una frase que marcó su vida.

“Prefieres quedarte en cama para siempre y morir así, o disfrutar, esforzarte y morir en un par de años, pero gozando la vida”. Respecto a esto, el nadador explicó: “Siempre van a haber cosas negativas, va en nosotros ponerle lo positivo a la vida, tenemos que darle la vuelta”, cerró.