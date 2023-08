De cara a las elecciones del próximo 17 de diciembre con un nuevo Plebiscito Constitucional, el Servicio Electoral entregó la nómina especial de electores que no serán parte del padrón electoral.

En total, el organismo dijo que se trata de 88.651 personas que, además de ser mayores de 90 años, no cuentan con:

Quienes no han votado en las últimas dos elecciones.

Aquellos que consideren que fueron ingresados por error en la nómina, podrán hacer los respectivos reclamos en las direcciones regionales del Servel de manera presencial o por medio del correo reclamos90@servel.cl, con plazo hasta el lunes 14 de agosto.

Comenzó el plazo a la reclamación de la nómina especial de electores de más de 90 años que no serán considerados en el Padrón Electoral por no haber renovado su cédula de identidad o pasaporte en los últimos 11 años y no hayan votado en los últimas dos procesos eleccionarios. pic.twitter.com/gNfwIptsgY