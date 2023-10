Comparte

La banda estadounidense de indie rock Interpol regresará a Chile este 2024 para celebrar dos de sus álbumes insignes.

El venerado grupo de rock neoyorquino anunció este martes su nueva gira que traerá la celebración de parte de su catálogo esencial: «Turn On The Bright Lights» y «Antics», los que interpretarán el próximo 31 de mayo en Teatro Caupolicán.

De estas placas se desprenden aclamados himnos. “Turn on the Bright Lights» en 2002 fue el espectacular debut de Interpol y lo situó en las grandes ligas del rock. De este álbum figuran “PDA”, “Obstacle 1”, “Untitled”, “Stella Was a Diver And She Was Always Down”, “Leif Erikson”.

Dos años después, considerada como una de las mejores entregas de los neoyorquinos, “Antics” marcaría la ruta de la banda de fama y éxito mundial. De este disco se desprenden grandes sencillos como “Slow Hands”, “C’mere”, “Take you on a cruise”, “Narc” o “Evil”.

La venta general de entradas inicia este 2 de noviembre al mediodía a través del sistema Puntoticket.