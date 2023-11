Comparte

¡Locura total! Tras prácticamente agotar su primera fecha programada para el 27 de noviembre del 2024 en el Estadio Nacional, Iron Maiden sumó un segundo concierto en Chile.

El show se realizará el 28 de noviembre, en el mismo recinto de Ñuñoa.

En ese sentido, el bajista Steve Harris expuso a DG Medios: «Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí».

«Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024«, añadió.

Iron Maiden: Venta de entradas

Bajo esa línea, la preventa de entradas inicia hoy viernes 3 de noviembre a las 12:00 horas.

En tanto, la venta general está programada para el domingo 5 de noviembre, a las 12:01 horas, disponible a través de TicketMaster.

Sobre los precios y ubicaciones, el mapa se detalla de la siguiente manera: