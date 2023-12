Comparte

El Ministerio de Educación informó que este lunes 11 de diciembre comenzó el período de matrículas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para todos los estudiantes que cursarán el año escolar 2024.

Este llamamiento es para aquellos que elijan un establecimiento público o particular subvencionado, trámite que se debe realizar de forma presencial en los establecimientos.

Es decir, deben realizar la matrícula las familias que hayan obtenido una vacante en un establecimiento a través del SAE.

Asimismo, como también quienes continuarán el próximo año en el mismo establecimiento en que estuvieron en 2023 y que, por lo tanto, no participaron del Sistema.

El período de matrículas se extenderá hasta el miércoles 27 de diciembre.

Desde el ente estatal señalan que es muy importante que los apoderados lo hagan, ya que es la forma de asegurar sus cupos para el año escolar 2024.

Por su parte, el Mineduc les recuerda a las familias que aún no tienen una vacante, ya sea porque no obtuvieron una asignación en el SAE o no pudieron participar en la postulación, que todavía quedan alternativas para ingresar a un establecimiento para el año escolar 2024.

A principios de enero, el Sistema de Admisión Escolar dispondrá de un Período de Regularización que servirá para resolver estos casos, que consistirá en una lista de espera digital que será presentada próximamente.

Esta también resolverá la situación de aquellos estudiantes que repitieron y ahora requieren una vacante en el mismo nivel que cursaron en 2023.

El Sistema de Admisión Escolar y la «Matrícula Provisoria»

Durante el período de matrículas, puede surgir el caso de estudiantes que participaron en el SAE y quedaron asignados en un establecimiento, pero no cuenten con certificados de notas 2023.

Esto ya sea porque estudiaron en el extranjero, en colegios sin reconocimiento oficial o estuvieron fuera del sistema escolar, y ahora estén solicitando una Matrícula Provisoria mientras convalidan sus estudios.

En estos casos, el Mineduc les recuerda a los establecimientos que sí tienen que realizar la matrícula de esos estudiantes, incluso cuando no tengan todavía la autorización de la Matrícula Provisoria, siempre que ellos tengan una vacante asignada por el SAE.

Para ello, los establecimientos deben formalizar la matrícula en el Sistema Información General de Estudiantes (SIGE); y solicitar la autorización de Matrícula Provisoria en la plataforma www.comunidadescolar.cl.