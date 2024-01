Comparte

Con el pronóstico de altas temperaturas en la zona centro sur del país, aparece la importante posibilidad de sufrir golpes de calor.

El Dr. José Miguel Espínola, urgenciólogo de Clínica Santa María, explica: “Mientras uno logre sudar y beber líquidos, en general no se produce el golpe de calor. Pero si hay algún problema con el mecanismo de sudoración, o no hay suficiente ingesta de líquidos, se puede generar este fenómeno que se manifiesta como compromiso de conciencia, vómitos, convulsiones eventualmente en el peor de los grados e hipertermia, que no es fiebre, sino que un mecanismo desregulado de la temperatura, puede llegar a 40 grados perfectamente”.

Altas temperaturas: Recomendaciones

En ese sentido, el especialista entrega algunos tips para actuar cuando estos síntomas aparecen:

Se debe sacar a la persona de la fuente de calor Recostar al paciente, e idealmente sacarle toda la ropa Rociar con agua y ponerle un ventilador, eso va a favorecer la evaporación Poner al paciente en una tina con agua fría Siempre que haya alteración del estado neurológico, se recomienda sí o sí acudir a un servicio de urgencia

Finalmente, Espíndola sugiere “evitar exponerse a las horas de mayor calor, uno clásicamente se refiere a esas horas entre las once de la mañana y las cuatro, cinco de la tarde. Mantener espacios ventilados, ya sea con ventanas abiertas, corrientes de aire, con dispositivos como ventiladores o aire acondicionado".

A ello, agrega que "hidratarse adecuadamente durante todo el día con un litro y medio de líquido. Siempre tener disponible un lugar de sombra más o menos cerca y evitar la actividad física y la actividad deportiva a las peores horas”.